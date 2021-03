In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, ereigneten sich am Bleichwasen in Kitzingen mehrere Sachbeschädigungen. Unbekannte rissen am Skaterplatz eine Holztischgruppe aus der Verankerung und zerstörten sie anschließend, berichtet die Polizei. Außerdem wurde versucht, Volleyballnetz und Tornetze in Brand zu setzen. Dies misslang zwar, die Netze müssten allerdings trotzdem erneuert werden. Außerdem wurde an einem in der Nähe geparkten Mercedes der Stern auf der Motorhaube abgerissen, vermutlich von denselben Tätern, so die Polizei. Es entstand Schaden von insgesamt etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.