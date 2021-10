"Traumrunden sind genau so gut wie Urlaub, man muss nur nicht soweit fahren." Mit diesen Worten startete Landrätin Tamara Bischof am Sonntagvormittag die 4. Landkreiswanderung zwischen Lagerhaus und Alten Kranen in Marktbreit. Rund 110 Wanderfreudige aus dem gesamten Landkreis waren Bischofs Aufruf gefolgt und nahmen die eigentlich elf Kilometer lange Strecke von Marktbreit nach Obernbreit und zurück unter ihre Wanderschuhe.

Vier, fünf Hände reckten sich in die Höhe, als die Landrätin in ihrer kurzen Begrüßung fragte, wer von den Teilnehmern denn schon alle Traumrunden abgelaufen sei. Immerhin sind das 15 Wanderrouten fast im gesamten Landkreis, die in zwei Staffeln seit dem Jahr 2015 ausgewiesen wurden. "Naturnahe Wege, Kleinode am Rande und viele Aussichten", so werben die Traumrunden für sich und das alles fand sich natürlich auch beim Rundweg Marktbreit/Obernbreit.

Sicher auch eine anspruchsvolle Wanderung, denn schon der erste Abschnitt vom Lagerhaus vorbei am Maintor und dem Malerwinkelhaus führt dann entlang des "Liebespfades" steil nach oben. Bis die Moritzkapelle auf der Kappel hoch über dem Maintal mit toller Aussicht erreicht wird, müssen einige Höhenmeter und Treppenanlagen überwunden werden. Nicht ohne Not wurde dort auch schon der erste Stopp eingerichtet, damit sich die Truppe wieder sammeln konnte. Und eine erste kleine Stärkung gab es auch bereits.

Mittagspause mit Bratwurst

Entlang des Schwedengrabens führt der Weg dann nach Obernbreit, weg vom Main, mit Blicken ins Steigerwaldvorland. Auf der Pröschelswiese am Breitbach Mittagspause, mit Bratwurst und, so die Landrätin, auch einer vegetarischen Alternative.

Nach der Stärkung ging es zurück nach Marktbreit. Allerdings hatte die Truppe nicht die eigentliche Traumrunde am Ende absolviert, sondern mit sieben Kilometer eine um vier Kilometer kürzere Strecke hinter sich gebracht. Denn von Obernbreit aus ging es nicht wieder auf die Höhe der anderen Breitgbachtalseite und über den Ohrenberg Marktbreits zurück, sondern entlang des Bachs und am Ende mit einer kleinen Runde durch die Stadt.

15 Traumrunden im Landkreis

Insgesamt sind die 15 Traumrunden im Landkreis sicher eine Erfolgsgeschichte. Gerade in Zeiten der Pandemie nutzten viele die nahe gelegenen Wanderwege, die alle zwischen leichter und mittlerer Schwierigkeit kategorisiert sind. Die Länge variiert von sieben bis knapp 15 Kilometer, so dass sie als Halbtagestouren zu werten sind. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, einige der Traumrunden zu kombinieren und dadurch eine Ganztagestour zu unternehmen.