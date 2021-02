Ein Brand verhinderte den gemütlichen Wochenausklang für Wiesentheider Feuerwehrmänner. Am Freitagnachmittag wurde gegen 16.40 Uhr die Feuerwehr zu enem Brand an der Windschutzhecke zwischen Wiesentheid und Abtswind gerufen. Beim Eintreffen sahen die Feuerwehrleute einen mehreren Kubikmeter großer Haufen, der unbeaufsichtigt vor sich hin brannte, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Mit den Tankfahrzeugen der Feuerwehr wurde die Wasserversorgung sichergestellt. Ein Wiesentheider Gartenbaufirma wurde zur Unterstützung mit einem Teleskopbaggerlader angefordert, um den Haufen nach dem ersten Ablöschen auseinanderzuziehen. Und siehe da: Was zunächst als Abbrand von Holzabfall darstelle, brachte dann auch illegalen Abfall zu Tage. So brannten beispielsweise auch Autoreifen und Autofelgen. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden nach dem Öffnen des Haufens die einzelnen Glutnester geezielt abgelöscht. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.