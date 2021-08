Am Sonntagnachmittag verursachte ein Wohnwagengespann auf der A7 einen Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Der Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer mit seinem Wohnwagen auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Kassel. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Kitzingen geriet er kurzzeitig auf den linken Fahrstreifen. Er übersah dabei den links von ihm befindlichen Pkw, den er leicht touchierte, so die Polizei. Am Pkw entstand Schaden von rund 2000 Euro. Der Fahrer des Wohnwagengespanns fuhr einfach weiter. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise unter Tel.: (09302) 9100.