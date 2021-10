Kitzingen vor 19 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen mit 750 Euro Schaden

Bereits am Dienstag zwischen 18.45 und 21.15 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Kitzingen eine Unfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer touchierte einen auf Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke geparkten Mitsubishi und verursachte dabei Schäden am vorderen linken Radlauf. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von circa 750 Euro.