Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht in Kitzingen

Am Mittwoch zwischen 8 und 14.10 Uhr kam es in der Keltenstraße in Kitzingen auf dem Parkplatz der Klinik Kitzinger Land zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte mit einem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten schwarzen Skoda Superb. Der Unfallverursacher entfernte laut Polizeibericht von der Unfallstelle. Der beschädigte Wagen weist Dellen und Lackschäden an der rechten hinteren Fahrzeugseite auf. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.