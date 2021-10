Volkach vor 31 Minuten

Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dimbacher Straße in Volkach kam es laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich dabei von der Unfallstelle. Zuvor blieb er wohl beim Rangieren an einem geparkten Pkw hängen.