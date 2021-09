Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreisstraße 22 zwischen Biebelried und Westheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen BMWs kam auf gerader Strecke auf seinem Fahrstreifen zu weit nach links. Eine 55-jähriger Opel-Fahrerin fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung und beide Pkws berührten sich leicht.

Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihren Opel, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich im Anschluss. Dabei verletzte sie sich leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die unbekannte Person am Steuer des BMWs fuhr weiter, teilt die Polizei mit.

Um die Bergung des total beschädigten Pkws kümmerte sich ein Abschleppdienst. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.