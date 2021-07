Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt schwarzen Golf

Am Dienstag kam es zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in der Marktbreiter Straße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten, schwarzen VW-Golf an dessen vorderen rechten Fahrzeugseite. Durch die Berührung wurde die Stoßstange an der Anstoßstelle verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.