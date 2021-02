Volkach vor 40 Minuten

Über 200 Kurse im neuen Vhs-Programm

50 Seiten ist das neue Programmheft der Volkshochschule Volkach I Gerolzhofen/südlicher Landkreis Schweinfurt stark, über 200 Kurse aus sechs Bereichen werden angeboten, die etwa 100 Kursleitenden freuen sich auf zahlreiche Teilnehmenden. Die farbenfroh und übersichtlich gestalteten Hefte für Frühjahr/ Sommer 2021 werden an alle Haushalte in Volkach, Gerolzhofen und den südlichen Landkreisverteilt. Die Anmeldung ist ab sofort online über www.vhs-vo-geo.de möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.