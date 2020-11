H-Milch, Nudeln, Mehl, Reis, Zucker, Salz und noch jede Menge weiterer haltbare Lebensmittel machen bald den Besuchern der Kitzinger Tafel eine Freude. 222 Spendentüten hat das E-Center-Team um Marktleiter Detlef Kautzmann im Oktober gepackt, heißt es in einer Pressemitteilung des Lebensmittelmarkts. Diese konnten die Kunden dann für fünf Euro im Markt kaufen und nach der Kasse auf die Ladefläche eines Transporters stellen – dort warteten sie dann auf ihre Bestimmung: die Weitergabe an das Team der Kitzinger Tafel.

Deren Vorsitzender Manfred Seigner freute sich beim Abholtermin riesig über die große Menge an Tüten. In den letzten Tagen der Aktion mussten diese schon rings um das Auto platziert werden, weil die Ladefläche bereits voll war. „Für die Menschen, die die Tafel besuchen, wird das beim Austeilen wie Vorweihnachten sein“, zeigte er sich überzeugt. Die Artikel aus der Tüte wären sonst eher selten bei der Ausgabe vorhanden, da meist Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit den Weg zur Tafel finden. Seigner nutzte die Gelegenheit, den örtlichen Einzelhandel zu loben: „Wir können uns in Kitzingen nicht beschweren.“ Wie Kautzmann verriet, spendet Edeka pro verkaufter Tüte zusätzlich noch einen Euro an die Tafel.