Kitzingen vor 28 Minuten

Trittsicherheit und Kondition gefragt

Das Wanderparadies Wildschönau, das im Herzen der Kitzbüheler Alpen liegt, war das Wanderziel für eine Woche für 28 Teilnehmer der Naturfreunde Kitzingen. Unter Führung von Barbara Ziegler und Frank Seyfarth wurde das 24 Kilometer lange Hochtal, das sich zwischen 828 und 1150 Meter Höhe befindet erwandert. Quartier wurde in der Pension Haus am Wildbach in Auffach bezogen.