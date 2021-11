Kitzingen vor 55 Minuten

Tier der Woche: Gipsy und Toffy suchen ein Zuhause

Diese zwei hübschen Katerchen sind Geschwister. Gipsy ist der schwarze und Toffy der getigerte Kater. Sie wurden am 5. Juli geboren und sind geimpft und gechipt. Altersbedingt sind beide sehr lebhaft, verspielt und neugierig. Beide waren anfangs sehr ängstlich und zurückhaltend. Nach der Eingewöhnungszeit ist Gipsy sehr zutraulich geworden und fordert jeden zum Schmusen auf. Toffy hingegen ist noch skeptisch und möchte sich noch nicht streicheln lassen, aber sein Bruder gibt ihm die Sicherheit. Futter nimmt Toffy aber gerne und ohne zu zögern aus der Hand, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierheims. Da Toffy noch ängstlich ist, wird er nur zusammen mit seinem Bruder vermittelt. Am liebsten in eine ländliche Gegend zu katzenerfahrenen Menschen. Nach Eingewöhnung und Kastration brauchen die zwei unbedingt Freigang. Info: Tel.: (09321) 5063.