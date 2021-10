Zehn interessierte Mitglieder und Gäste folgten der Einladung des Steigerwaldklubs e.V. Iphofen-Kitzingen zu einer rund acht Kilometer langen Wanderung auf der Greifenstein-Pavillon-Tour bei Heiligenstadt in der Fränkischen Schweiz.

Die Anreise erfolgte in Fahrgemeinschaften. In Heiligenstadt angekommen begrüßten uns dort schon Helmut und Julia, unsere beiden örtlichen Wanderführer für die geplante Tour. Selbst der neue Bürgermeister von Heiligenstadt und seinen dazugehörigen 24 Ortsteile begrüßte uns an dem reich geschmückten Erntedankbrunnen auf dem idyllischen Marktplatz und stellte seine Gemeinde und die jüngere Entwicklung kurz vor. Hier hat sich die Gemeinde vorgenommen, durch die Ausbildung von drei Wanderführern ihre Gästen über die Schön- und Besonderheiten ihrer Region zu informieren. Die Überraschung war, dass Julia, die gerne Touren durch das Trockental und speziell Touren mit Kindern führt, uns ein Stück begleitet hat.

Helmut führte uns zunächst durch Heiligenstadt, vorbei an dem renaturierten Bach Leinleiter. Er erzählte von der Entwicklung der Religionsgemeinschaften und führte uns auf einem Abstecher zu einer kurzen Besichtigung in die katholische Kirche St. Paul. Über einen längeren Anstieg führte die Tour nun durch den Wald in Richtung Schloss. Am Schloss Greifenstein angekommen erzählte er die Familiengeschichte der einstigen Bewohner und ging dann speziell auf die Geschichte der Grafen von Stauffenberg ein, die seit über 300 Jahren das Schloss bewohnen.

Über eine im Spiegelschnitt gehaltene Lindenallee führte unser Weg zum Judenfriedhof und Helmut berichtete über die viele Jahrhundert alte Geschichte der jüdischen Gemeinde in Heiligenstadt. Vom Pavillon aus, mit Blick auf das Leinleitertal und Heiligenstadt, stellte uns Helmut, mit seiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister der Marktgemeinde, seine Heimat mit ihren jüngeren Besonderheiten vor: die überautarke alternative Energieversorgung, die bewegte Geschichte des für die Gemeinde sehr wichtigen Tabea Alten- und Pflegeheims als großer Arbeitgeber und anhand eines ehemaligen Jurakalksteinbruches die ehemalige für die Gemeinde bedeutende Jurakalkstein-Industrie.

Auf dem teils sehr steil abwärts führenden Rückweg konnten wir noch einen für die Fränkische Schweiz typischen hoch aufragenden Jurakalkstein-Felsen bestaunen. Bei der anschließenden Einkehr ließen wir die Wanderung auf der Greifenstein-Pavillon-Tour ausklingen.

Von: Edgar Scheblein (Wanderwart, Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen)