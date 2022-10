Stolze 28.701 Kilometer sind in der dreiwöchigen Klima-Bündnis Kampagne "Stadtradeln" für die Stadt Volkach zusammengekommen. Dies entspricht mehr als die Luftlinie von Volkach ins australische Perth und wieder zurück. Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach berichtet, konnten zudem über 4 Tonnen oder 4.420 Kilogramm CO2 durch das Radeln eingespart werden.

Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein zollte allen Teilnehmer/innen großen Respekt, die für die eindrucksvolle Kilometeranzahl gesorgt haben. „Ich freue mich sehr, dass sich auch bei der 2. Teilnahme Volkachs so viele Bürger/innen beteiligt haben und für das Klima in die Pedale traten. Und besonders schön: Wir konnten unser Ergebnis von der Premiere in 2021 bei der Kilometerzahl und somit der Vermeidung von CO2 deutlich steigern. Ich gratuliere allen Teilnehmenden sehr herzlich für ihren Einsatz und zu dieser hervorragenden Gesamtleistung!“ Bundesweit hatten sich 2.557 Kommunen beteiligt, Volkach belegte einen Platz im vorderen Mittelfeld. Bei der Aktion in diesem Jahr wurden von allen Teilnehmern insgesamt 178.756.221 Kilometer geradelt und dabei 27.528 Tonnen CO2 vermieden.

Die Stadt Volkach war zum zweiten Mal bei der Klima-Bündnis Kampagne Stadtradeln dabei, 13 Teams waren an den Start gegangen. 129 Radelnde traten an 21 aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeichnete bei einem Empfang alle Teilnehmer-Teams mit Urkunden und die ersten drei zusätzlich mit Mainschleifen-Gutscheinen aus und erklärte, dass sich die Kommune auch im nächsten Jahr wieder an dieser Klima-Aktion beteiligen werde. „Es wäre schön, wenn wir uns dann nochmals steigern können.“

Die Stadtradeln-Aktion in Volkach brachte folgendes Ergebnis:

1. Bilker Obervolkach (19 Radler) mit 6.647 Kilometern

2. Freie Wähler & Friends (18) mit 5.396 Kilometern

3. Mit freundlichen "Grünen" (16) mit 2.903 Kilometern

4. "Eikona" (12) mit 2.597 Kilometern

5. Mainschleifen Power Team (2) mit beachtlichen je 1.100 Kilometern (2.220 km)

6. SPD & Freunde Radlteam (16) mit 2.015 Kilometern

7. Offenes Team Volkach (8) mit 1.755 Kilometern

8. BRK-Wasserwacht Volkach (10) mit 1.620 Kilometern

9. Blackbikers & friends-CSU Volkach (12) mit 1.505 Kilometern

10. Die Sambühler (7) mit 1.348 Kilometern

11. Sachverständigenbüro Christian Baur (3) mit 342 Kilometern

12. „Grüße aus Dimbach“ (3) mit 281 Kilometern

13. Strottis (3) mit 72 Kilometern.

In der Einzelwertung hatte Marco Preller vom Mainschleifen Power Team die Nase mit sagenhaften 1.217 Kilometern vorne, auf den weiteren Plätzen folgen: Lothar Zimmer, Bilker Obervolkach (1.038 km), Joachim Hirt, Freie Wähler and Friends (1.027 km), Stefan Preller, Mainschleifen Power Team (1.003 km) und Josef Hauck, Bilker Obervolkach (871 km)

Bei dem Wettbewerb Stadtradeln geht es um den Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Denn: Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden!

Weitere zusätzliche Infos über die Aktion Stadtradeln gibt es unter www.stadtradeln.de