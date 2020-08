Kitzingen vor 9 Stunden

SPD-Ortsverein Kitzingen spendet 500 Euro für das Tierheim

Seit über 30 Jahren verteilt die SPD in Kitzingen Rosen für die Mütter der Erstklässler zum Schulanfang. Andere Parteien verteilen nun ebenfalls seit mehreren Jahren kleine Geschenke entweder an die Kinder oder die Eltern. In diesem Jahr hat sich der Ortsverein Kitzingen laut einer Pressemitteilung entschieden, anstelle der Rosenaktion die dafür anfallenden Kosten als zweckgebundene Spende an den Tierschutzverein für den Aufbau eines neuen Tierheims weiterzureichen. Die SPD Kitzingen will damit auch auf die augenblickliche Situation des Tierheims aufmerksam machen, denn die Finanzierungslücke für den Neubau von rund 200 000 Euro besteht nach wie vor.