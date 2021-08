Volkach vor 21 Minuten

Sonderausstellungen: Von Weizen bis zu Gasthäusern

Zwei Sonderausstellungen in der Barockscheune runden das Museumsprogramm 2021 ab: So illustriert die Plakatausstellung „Weizen – davon lebt die Welt“ die Entwicklung und Bedeutung dieser Getreidesorte. Konzipiert vom Botanischen Institut der Universität Würzburg, ist sie in Kooperation mit der Ortsgruppe des BN Volkach vom 4. September bis 1. November in der Barockscheune zu sehen, heißt es in der Ankündigung. „Damals an der Mainschleife: Gasthäuser in Volkach“ lautet der Titel der zweiten Ausstellung. Sie zeigt anhand historischer Fotos, meist aus der Sammlung Konrad, alte Ansichten von Volkacher Traditionsgasthäusern. Zu beiden Ausstellungen steuern das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim und die Brauerei Düll aus Krautheim zahlreiche Anschauungsobjekte bei. Die Ausstellungen werden offiziell eröffnet am Samstag, 4. September, um 19 Uhr. Die Einführung übernimmt Reinhard Hüßner, der Leiter des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim. Eine Anmeldung dazu ist erforderlich unter Tel.: (09381) 2877. Der Besuch der Ausstellungen ist kostenlos. Die Öffnungszeiten sind Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.