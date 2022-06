Am Samstag, 25. Juni, lädt der SPD-Kreisverband Kitzingen zu einem Sommerfest in das TSV-Sportheim in Mainstockheim ein.

Kreisvorsitzender Jürgen Kößler und seine beiden Stellvertreter Maurice Then und Eva-Maria Weimann haben zusammen mit Othmar Röhner ein abwechslungsreiches Programm auf dem Sportgelände in der Albertshöfer Straße geplant, wie es in der Einladung der SPD heißt.

Das Fest beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Hierzu haben sich der Generalsekretär der BayernSPD, MdL Arif Tasdelen aus Nürnberg und der Schonunger Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer angekündigt, die zu aktuellen politischen Themen sprechen werden und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Ab 16 Uhr gibt es einen Rundgang durch den Ort. Nach der Rückkehr ins Sportheim bietet der Sportheim-Wirt Gegrilltes zum Abendessen. Sepp Nusko aus Obernbreit wird mit seiner Gitarre für eine musikalische Umrahmung sorgen und Lieder sowie G’stanzln zum Besten geben. Gäste willkommen.