Sommerach unterstützt das Volkacher Freibad finanziell

Der Erhalt des Volkacher Freibads liegt auch den Sommerachern am Herzen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, die Generalsanierung des Freibades mit 1,80 Euro je Einwohner zunächst einmal für die Dauer von fünf Jahren zu unterstützen. Die Gemeinde Nordheim hatte vor einer Woche ebenso entschieden. Auch Prosselsheim unterstützt die Freibadertüchtigung finanziell.