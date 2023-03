Die Weinbergkapelle im unterfränkischen Sommerach (Kreis Kitzingen) soll eigentlich Touristen wie Einheimischen als Ort der Besinnung und innerlichen Einkehr dienen. Eigentlich. Doch seit Kurzem wird das kleine, sich in Privatbesitz befindende Gebäude wiederholt von Vandalen heimgesucht. Erst Mitte Februar randalierten Unbekannte in der Kapelle und zündelten darin. Auch eine Scheibe ging zu Bruch. Ende vergangener Woche dann der nächste Vorfall: Am Freitag (3. März 2023) wurde zwischen 8 und 16.30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter erneut eine Fensterscheibe der Kapelle in den Sommeracher Weinbergen beschädigt.

"Ich war total entsetzt, weil jetzt die Scheibe nebendran eingeworfen war", berichtet Ruth Sauer im erneuten Gespräch mit inFranken.de. Sauer kümmert sich gegenwärtig gemeinsam mit ihrem Bruder um die Kapelle, die ihr Vater 2001 erbaut hatte und die sich bis heute in Familienbesitz befindet. In der Nacht auf Sonntag (5. März 2023) kam es nun sogar zur Brandlegung in der Stiftungskapelle. Zwei Tatverdächtige wurden zeitweise festgenommen.

Brandlegung in Kapelle in Sommerach: 69-Jähriger wird auf Feuer aufmerksam - und greift kurzerhand ein

"Dem beherzten Eingreifen eines 69-Jährigen ist es zu verdanken, dass sich ein Feuer in der Stiftungskapelle nicht weiter ausbreiten konnte", berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag (6. März 2023). "In der Kapelle standen drei Holzbänke drin", sagt Sauer. "Die sind alle größtenteils verbrannt." Auch vor dem sonstigen Inventar machten die Vandalen demnach nicht Halt. Einrichtungsgegenstände nahmen ein weiteres Mal Schaden - etwa Blumengefäße. "Alle Töpfe waren zerdeppert und zerscheppert. Die Blumen waren teils angezündet", hält die 57-Jährige fest. Im Außenbereich seien zudem Laternen in eine Hecke geworfen worden.

Dem Polizeipräsidium zufolge sei ein 69-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr auf einen Feuerschein in der Kapelle aufmerksam geworden und habe sich unmittelbar dorthin begeben. "In der Kapelle fand der Mann ein Feuer vor, das unter anderem bereits eine Sitzbank in Mitleidenschaft gezogen hatte", heißt es vonseiten der Polizei. Geistesgegenwärtig habe der 69-Jährige das Brandgut aus der Kapelle gebracht und die Feuerwehr verständigt. "Diese brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle." Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem mittleren vierstelligen Bereich.



"Ein dringender Tatverdacht für die Brandlegung richtet sich gegen zwei Jugendliche aus dem Landkreis Kitzingen, die sich während dem Brandgeschehen im Bereich der Kapelle aufgehalten hatten", berichtet das Polizeipräsidium. Die beiden konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen demnach noch in der Nacht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen.

"Es ist einfach traurig": Tochter von Kapellen-Erbauer wegen Brandstiftung fassungslos

Aufseiten der Angehörigen des Kapellen-Erbauers sitzt der Schock derweil spürbar tief. "Es ist einfach traurig, wie es jetzt dort aussieht", sagt Ruth Sauer inFranken.de. Dabei hatte die Familie offenbar noch Glück im Unglück. Dank des 69-Jährigen, der die Holzbänke aus dem brennenden Gebäude schaffte, fiel die Kapelle nicht gänzlich den Flammen zum Opfer. "Sonst wäre sie vielleicht ganz abgebrannt", betont Sauer.

Die Vandalismusvorfälle und die Brandstiftung bleiben indessen auch ihr ein Rätsel. Zwar habe es in den vergangenen mehr als 20 Jahren immer wieder mal kleine Vorfälle wie einen gestohlenen Blumenstrauß oder Kritzeleien im Gästebuch der Kapelle gegeben. "Aber so krass wie jetzt war es noch nie", betont die 57-Jährige merklich aufgewühlt. "Mein Bruder ist genauso fertig." Erst vor zwei Jahren sei die Außenanlage des Gebäudes neu gestaltet worden. "Und jetzt kommen irgendwelche Chaoten und machen das alles kaputt."