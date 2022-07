Haidt vor 21 Minuten

Selbstloser Einsatz für die Dorfgemeinschaft: Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Haidt/Stephansberg

Einmal mehr wurde beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Haidt/Stephansberg am Sonntagabend deutlich, wie wichtig auch kleinere Feuerwehren für eine Dorfgemeinschaft sind. Neben Landrätin Tamara Bischof zeigte auch das Führungsteam der Landkreisfeuerwehr mit Kreisbrandrat Dirk Albrecht, Kreisbrandinspektor Michael Krieger und Kreisbrandmeister Christoph Dülch die Verbundenheit mit einsatzbereiten Feuerwehrleuten. Bürgermeisterin Gerlinde Stier sah den Ehrenabend auch als "Ausdruck der Dankbarkeit für den selbstlosen Einsatz für die Dorfgemeinschaft, für Zuverlässigkeit und jede Gemeinde kann sich glücklich schätzen, die solche Leute in ihren Reihen hat". Der Dienst in der Feuerwehr werde in Kleinlangheim und seinen Ortsteilen Atzhausen und Haidt/Stephansberg sehr hoch eingeschätzt, was auch zum guten Miteinander der drei Wehren beitrage. Großes Lob hatte die Bürgermeisterin auch für die Frauen parat, die zum Gelingen von Veranstaltungen und Festivitäten beitragen.