Kitzingen vor 1 Stunde

Schwarzer Kater in Kitzingen gefunden

Ein sehr zutraulicher und verschmuster Kater wurde am Mittwoch, 13. Oktober, in Kitzingen gefunden. Auffällig ist sein neongelbes Halsband, schreibt das Kitzinger Tierheim, in dem der Kater nun untergebracht ist. Wer den Kater kennt oder Hinweise auf seinen Besitzer hat, meldet sich bitte im Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063.