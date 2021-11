Dettelbach vor 1 Stunde

Schwarzen BMW angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Häfner Markt in Dettelbach. Die Fahrerin eines schwarzen 2er BMW hatte ihr Fahrzeug gegen 16.15 Uhr auf einem Stellplatz geparkt. Als sie gegen 19.30 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Heckstoßstange, heißt es im Polizeibericht. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.