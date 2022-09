Marktbreit vor 26 Minuten

Schultüten zum ersten Schultag

Zum Schulbeginn durften die beiden privaten Realschulen in Marktbreit insgesamt 48 neue Schülerinnen und Schüler für drei Klassen begrüßen. In der Realschule des Bildungswerks starteten 14 Kinder ihren neuen Lernabschnitt und in der Leo Weismantel Realschule waren es insgesamt 34. Freudig und aufgeregt wurden alle neuen 5. Klässler zusammen mit ihren Eltern in der Aula von der Schulleitung herzlich willkommen geheißen. Ein großes Tutorenteam aus Schülern, die bereits die 9. bzw. 10. Klasse besuchen, stellte sich ebenfalls kurz vor und überreichte zum ersten Schultag an der weiterführenden Schule vorbereitete Schultüten. Nach einem allerersten Klassenfoto folgten unsere Jüngsten ihren Klassenlehrerinnen in die Klassenräume, in denen dann Zeit für Organisatorisches und Raum zum ersten Kennenlernen in den familiären Klassengemeinschaften geboten war.