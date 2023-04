DB-Ranking : schöne, kleine Städte in Bayern - fast die Hälfte davon liegt in Franken

: - fast die davon liegt in Gleich drei fränkische Orte dabei: diese Kleinstädte sind die schönsten in Bayern

dabei: diese sind Frankenwein, mittelalterliche Entdeckungstouren und Römerschätze

Die Deutsche Bahn stellt jetzt in einem Ranking "sieben schöne, kleine Städte in Bayern" vor, die sich "perfekt für einen Tagestrip" eignen. "Von der mittelalterlichen Zeitreise bis zum Riviera-Feeling ist für jede*n Ausflügler*in etwas dabei", heißt es vonseiten der Bahn. Franken schneidet dabei besonders gut ab. Gleich drei fränkische Orte schafften es nämlich in das Ranking.

Kitzingen: Tourismus im Zeichen des Frankenweins - Spaziergang durch Weinberge, Winzerbesuche und Co.

Die erste fränkische Stadt, die es in das Ranking der Bahn geschafft hat, ist Kitzingen. Nicht nur aufgrund ihrer zahlreichen Sehenswürdigkeiten sei die Kleinstadt am Main ideal für einen Tagesausflug. Auf dem Kitzinger Stadtbalkon könne man zudem "von Mai bis Oktober beim sogenannten Stadtschoppen beste Weine aus dem Weinlandkreis Kitzingen probieren".

DB-Ranking: "schöne, kleine Städte in Bayern" - drei fränkische Orte schaffen es in Ranking der Bahn In Kitzingen steht von Mai bis Oktober alles im Zeichen des fränkischen Weines. Andreas Kott/pixabay.com +6 Bilder

Auch das Tourismusbüro der Stadt wirbt mit den Reizen des Fränkischen Weinlands. "Bei einem Winzer-Besuch, einem Spaziergang durch die Weinberge, einer erlesenen Weinprobe oder einem der vielen Weinfeste lernen Sie den Frankenwein und sein Ursprungsland kennen", heißt es dort vonseiten der Stadt.

Rothenburg ob der Tauber: "wie auf einer Zeitreise" - mittelalterlicher Stadtkern lädt zu Entdeckungstouren ein

Für die zweite schöne Kleinstadt im Ranking müssen wir Franken gar nicht verlassen. Denn natürlich darf Rothenburg ob der Tauber in so einem Ranking nicht fehlen. "Wenn Sie durch den mittelalterlichen Stadtkern spazieren, werden Sie sich dank der verwinkelten Gässchen und Fachwerkhäuser wie auf einer Zeitreise fühlen", verspricht die Deutsche Bahn.

Auf der Seite des Tourismusbüros findet ihr unzählige Tipps und Inspirationen, was es in Rothenburg ob der Tauber alles zu entdecken gibt.

Weißenburg: "Willkommen in der Römerstadt" - Römerschätze mitten in Franken

Weißenburg ist die dritte fränkische Kleinstadt, die es in das Ranking der Deutschen Bahn geschafft hat. Die Stadt locke demnach vor allem mit ihren Überbleibseln aus der Römerzeit. Im bekannten Römer-Museum könne man "zahlreiche bedeutende Römerschätze" bestaunen. "Willkommen in der Römerstadt", heißt es deshalb auch auf der Seite des Toursimusbüros. Dort findet ihr auch Informationen, was ihr in und um Weißenburg sonst noch alles unternehmen könnt.

Lindau: "Italienisches Flair" am Bodensee - Schifffahrt mit "wunderschöner Aussicht"

Unsere Reise durch "schöne, kleine Städte in Bayern" führt uns auch an den Bodensee. In Lindau treffe Jugendstil-Ambiente auf "italienisches Flair". Nicht umsonst trage der Ort deshalb den Spitznamen "Bayerische Riviera". Bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee könne man zudem "die wunderschöne Aussicht auf die Ufer des Dreiländerecks genießen", heißt es vonseiten der Bahn. "Ganz schön nah am Paradies" findet auch das Tourismusbüro die Stadt. Hier könnt ihr euch selbst einen ersten Eindruck davon verschaffen, warum Lindau auch für euch vielleicht eine Reise wert sein könnte.

Garmisch-Partenkirchen: Ideal für "gemütliche Gipfelstürmer" und "Altstadt-Romantiker"

Auch Garmisch-Partenkirchen konnte einen Platz im DB-Ranking ergattern. Hier finden demnach "sowohl gemütliche Gipfelstürmer als auch Altstadt-Romantiker ihr Glück". Die Kleinstadt am Fuße der Zugspitze habe für Ausflügler*innen nämlich einiges zu bieten.

DB-Ranking: "schöne, kleine Städte in Bayern" - drei fränkische Orte schaffen es in Ranking der Bahn Am Fuße der Zugspitze gelegen, hat Garmisch-Partenkirchen Besuchern so einiges zu bieten. GaPa Tourismus - Emanuel Nöhmeier +6 Bilder

Mit der Zugspitz- und Gletscherbahn könne man beispielsweise den Gipfel des höchsten Bergs in Deutschland erklimmen, um anschließend dann die "spektakuläre Aussicht" zu genießen. Was es in Garmisch-Partenkirchen sonst noch alles zu erleben gibt, sagt euch das Tourismusbüro der Stadt.

Memmingen: "Prächtige Häuserfassaden" und "kulturelle Highlights"

Die nächste Stadt im Ranking ist Memmingen. Hier locken "gut erhaltene historische Bauwerke und prächtige Häuserfassaden", heißt es weiter. "Das mittelalterliche Stadtbild macht richtig Lust, die kleine Stadt im Unterallgäu zu erkunden", so die Bahn. Memmingen biete aber auch zahlreiche "kulturelle Highlights", wie das Tourismusbüro der Stadt mitteilt.

"Von zeitgenössischer Kunst in der allgäuweit bedeutendsten MEWO Kunsthalle über historische Schätze im Stadtmuseum, von Festivals und Konzerten bis hin zu Marionettentheater und Lesungen an ungewöhnlich inspirierenden Orten" sei demnach einiges geboten. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Kempten: über 2000-jährige Geschichte - "geschichtsträchtige Kultur", "bezaubernde Grünanlagen" und mehr

DB-Ranking: "schöne, kleine Städte in Bayern" - drei fränkische Orte schaffen es in Ranking der Bahn Kempten ist eine der ältesten Städte Deutschlands und kann auf eine über 2000-jährige Geschichte zurückblicken. Andreas Ellinger +6 Bilder

Auch Kempten konnte sich einen Platz im DB-Ranking sichern. Die Kleinstadt im Allgäu zähle zu den ältesten Städten Deutschlands und kann auf eine über 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Heute biete sie demnach aber "nicht nur geschichtsträchtige Kultur, sondern auch bezaubernde Grünanlagen und ein großes Shopping-Zentrum", heißt es vonseiten der Bahn. Auf der Seite des Tourismusbüros findet ihr weitere Tipps und Inspirationen für euren Aufenthalt.