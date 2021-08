Schwarzach vor 1 Stunde

Schnupperkaffee mit Option

"Eine tolle Option dem Alter getrost entgegenzublicken", erlebten die Schnupperkaffeegäste beim Nachbarschaftsbesuch die neue Caritas-Seniorentagespflege St. Hedwig in Schwarzach. Die Resonanz auf das Angebot vom "Team Generation plus" war überwältigend. Die Verantwortlichen für die in die besten Jahre gekommenen Rentnerinnen und Rentner aus dem Schwarzacher Becken überstieg aller Erwartungen. An fünf Kaffeenachmittagen gab es für die Interessierten viele Informationen aus erster Hand von den Mitarbeitern der Einrichtung, sowie zahlreiche positive Rückmeldungen von Tagespflege-Stammgästen, aber auch die ansprechenden Räumlichkeiten, die Gartenanlage, und anschließende Miteinander, natürlich unter Einhaltung der gegebenen Hygienebedingungen boten eine gute Perspektive für Lebensqualität im Alter. Wenn's denn mal so weit ist, dann nutzen wir diese Alternative. Darauf kann man sich freuen. Gut, dass wir so etwas im Ort haben, so die Resonanz der Teilnehmer.