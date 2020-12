Mainbernheim vor 20 Minuten

Sattelzug rutscht in den Straßengraben: 15 000 Euro Schaden

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kam in der Nacht auf Dienstag der 50-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der B 8 von Iphofen kommend in Richtung Mainbernheim. mit seinem Gespann beim Bremsen ins Rutschen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Lkw und kam von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine rutschte in den Straßengraben und der An-hänger blieb quer auf der Fahrbahn stehen, berichtet die Polizei. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht.