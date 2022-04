Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung hörten die Ruheständlerinnen und Ruheständler Volkach zunächst den Bericht des Vorstands. Heinrich Kresken, einer der Vorsitzenden, ließ die vergangenen beiden Jahre Revue passieren, mit vielen Monaten Coronapause, aber auch mit interessanten Ausflügen und Vorträgen. Nach dem Kassenbericht wurde das Programm der nächsten zwölf Monate vorgestellt: im Sommer unter anderem mit Exkursionen zum Schloss Seehof bei Bamberg, zum Korbmuseum nach Michelau und nach Scheinfeld mit Schloss Schwarzenberg. Im Winterhalbjahr Vorträge zum Beispiel über Verkehrsrecht, Erdstrahlen und "Kunst aus Licht und Glas".

Im Anschluss hörten die Mitglieder einen Vortrag zur "Geschichte des Petersdoms" von Peter Arnold, der einen weiten Bogen spannte von der Basilika im 3. Jahrhundert zum heutigen Bau der Superlative mit Platz für 60.000 Menschen. 120 Jahre Bauzeit, 13 Architekten, darunter Michelangelo und Raffael, herausragende Kunstwerke, zahlreiche Gräber vom Hl. Petrus bis zu Papst Johannes Paul II. und dem Petersplatz mit den Kolonnaden und dem Obelisken waren nur einige der vielen Stationen des mit vielen Bildern angereicherten Vortrags.

Die Versammlung schloss mit der Einladung zum "Klassenzimmer am Baggersee" in Hörblach am 5. Mai.

Von: Heinrich Kresken (Vorsitzender, Die Ruheständler Volkach)