Rote Rosen gelten in der SPD schon lange als Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung.

Seit etlichen Jahren überreicht die SPD Marktbreit rote Rosen zur Einschulung. Doch coronabedingt war das dieses Jahr nicht möglich. Deshalb überreichte der Ortsverein Rosen an die Senioren und das Pflegepersonal des AWO Seniorenheims Marktbreit.

Gerade in der Pandemie waren die Senioren von den notwendigen Kontaktbeschränkungen besonders betroffen. Sie mussten zum Beispiel lange Zeit ohne die Besuche ihrer Lieben auskommen. Auch das Pflegepersonal war durch häufig wechselnde Verordnungen, Hygienekonzepte, an die Situation angepasste Einsatzplanungen und Mehraufwand arbeitstechnisch stark gefordert. Trotz allem hatten die Pflegenden auch immer die seelischen Bedürfnisse ihrer Schützlinge im Auge. So halfen sie ihnen durch liebevolle Worte oder Gesten, die coronabedingte Einsamkeit leichter zu ertragen.

Die SPD Marktbreit drückt mit ihren roten Rosen ihren Respekt gegenüber dem Pflegepersonal und ihre Verbundenheit mit den Senioren aus und grüßt alle herzlich.

Von: Maria Luise Thein, Pressereferentin der SPD Marktbreit