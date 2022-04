Kitzingen 18.04.2022

Rote Ampel missachtet: Auto überschlägt sich auf Kitzinger Westtangente mehrfach

Ein spektakulärer Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, ist am Ostersamstag gegen 9 Uhr in Kitzingen passiert. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Westtangente in Richtung B 8 unterwegs. An der Kreuzung zur Kaltensondheimer Straße missachtete er die rote Ampel.