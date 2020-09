Mainstockheim vor 1 Stunde

Rosenaktion der Mainstockheimer SPD

Jährlich verteilt die Mainstockheimer SPD rote Rosen an die Mütter von Erstklässlern. Angesichts der verschärften Hygiene-Regeln war dies heuer nicht möglich, wie die SPD mitteilt. Die Rosen gingen daher an das Personal des Seniorenheims Schloss Ebracher Hof, die "stillen Helden" in der Corona-Krise. Othmar Röhner und Maurice Then vom SPD-Ortsverein übergaben die Rosen stellvertretend an Nadine Beck (Altenpflege- und Gerontofachkraft), Geschäftsführer Peter Brandner und Altenpflege-Assistentin Dana Schlereth.