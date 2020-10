So groß war der Volkacher Stadtrat noch nie, stellte Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) in der Stadtratssitzung am Montag fest. Mit dem Rimbacher Georg Hünnerkopf führte er den letzten von sechs Ortssprechern in das Gremium ein. Wie seine fünf Kollegen darf Hünnerkopf nun an allen Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen und Anträge stellen. Weitere vier Stadtteile werden von Stadtratsmitgliedern vertreten.

Georg Hünnerkopf werde sicherlich nicht nur die Stimme für die rund 300 Rimbacher sein, sagte Bäuerlein, sondern auch jagdlichen und landwirtschaftlichen Sachverstand einbringen. Er hatte bei der Wahl am 29. September im Rimbacher Sportheim alle 32 gültigen Stimmen bekommen.

Der neue Ortssprecher stellte sich im Stadtrat als Stadtjäger von Volkach, Winzer und Hobby-Landwirt vor und sagte: "Ich freue mich auf die Herausforderung."