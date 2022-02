Über ein großes Interesse konnte sich der Obst- und Gartenbauverein Volkach e.V. bei seinem diesjährigen Baumschnittkurs erfreuen. Selbst Petrus hatte mit den Volkacher Hobbygärtnern ein Einsehen und zeigte sich nach den Stürmen der vorausgegangenen Tage von seiner besten Seite und schickte strahlenden Sonnenschein über die Nordheimer Au, wo sich die 15 Teilnehmer zum Baumschnitt trafen. Der OGV-Vorsitzende Franz Lang, begrüßte die anwesenden Interessierten und bedankte sich sehr herzlich für das große Interesse und die zahlreichen Anmeldungen, bevor er das Wort an Kursleiter Horst Blaha übergab.

Dieser begann mit einer ausgiebigen, theoretischen Schulung über den Aufbau eines Obstbaumes und erklärte seinen interessierten Zuhörern eindrucksvoll, worauf es beim Obstbaumschnitt ankommt, bevor die Teilnehmer in drei Gruppen zu je fünf Personen aufgeteilt wurden. Mit ihren drei Ausbildern Horst Blaha, Bruno Bienert und Manfred Erhard verteilten sich die Gruppen, mit diversen Astscheren bewaffnet, an die Bäume, wo jeder Teilnehmer selbst unter fachkundiger Anleitung überflüssige Äste und Zweige ausschneiden konnte. Auch der Eigentümer des Obstbaumfeldes, Reinhold Glaser, der seine Obstbäume dem OGV Volkach seit mehreren Jahren unentgeltlich zur Pflege und auch Ernte überlässt, schaute den fleißigen Schülern über die Schultern und konnte vereinzelt auch ein paar wertvolle Tipps geben. Da so viel Arbeit an der frischen Luft bekanntlich auch hungrig macht, lud der OGV die Teilnehmer nach getaner Arbeit zu einer zünftigen Brotzeit mit Getränken ein. Hier zeigten sich die Teilnehmer sehr beeindruckt von der guten Organisation und gaben durchweg ein positives Feedback über das vermittelte Fachwissen ab. Bevor man sich dann verabschiedete, wurde von einigen Teilnehmern die Anregung, doch auch einmal einen Schnittkurs für Sträucher und Kleingehölze durchzuführen, an den Vorsitzenden herangetragen. Dieser versprach, auch diesen Vorschlag im Auge zu behalten und im kommenden Jahr umzusetzen.

Interessierte können sich auf der vereinseigenen Homepage www.ogv-volkach.de über die zahlreichen Aktivitäten und aktuellen Termine des OGV informieren. Für weitere Fragen steht der 1. Vorstand Franz Lang unter Tel.: (09381) 6995 zur Verfügung.

Von: Franz Lang (1. Vorsitzender, Obst und Gartenbauverein Volkach)