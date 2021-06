Kitzingen vor 25 Minuten

Radler bei Unfall verletzt

Auf der Repperndorfer Straße/Nordtangente in Kitzingen kam es am m Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein 56-Jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad den Radweg stadteinwärts. Zur gleichen Zeit war eine 30-jährige Ford-Fahrerin stadtauswärts unterwegs und bog nach rechts auf die Nordtangente ab. Auf der Kreuzung übersah die Autofahrerin den Radler am Fußgängerüberweg. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und stürzte.