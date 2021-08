Kitzingen vor 1 Stunde

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Fischergasse in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Fahrerin eines Renaults übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr im Einmündungsbereich zum Gustav-Adolf-Platz eine vorfahrtsberechtigte 65-jährige Radfahrerin. Durch die Berührung verlor die Radlerin die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte laut Polizeibericht auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde die Frau mittelschwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in eine Würzburger Klinik. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro.