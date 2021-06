Erstmals beteiligt sich die Stadt Volkach an der Klima-Bündnis Kampagne Stadtradeln. Der Startschuss für die Aktion in Volkach fällt am 12. Juli; die Teilnehmer können an 21 aufeinanderfolgenden Tagen bis zum 1. August für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten. In diesem Zeitraum können alle, die in Volkach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/volkach

„Die Teilnahme am Stadtradeln ist eine gute Gelegenheit, die aktuelle Fahrrad-Begeisterung zu nutzen und noch mehr Menschen langfristig zu ,Alltagsradlern und -radlerinnen'“ zu machen“, freut sich Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der selbst gerne per Fahrrad unterwegs ist, auf die Premiere von Volkach. „Es wäre schön, wenn viele Bürger und Bürgerinnen mit von der Partie wären“, betont der Bürgermeister. Verbesserungsvorschläge bezüglich des Fahrradwegenetzes sind erwünscht. Die Verantwortlichen freuen sich auf Rückmeldungen, heißt es in der Mitteilung.

Im vergangenen Jahr nahmen über 545 000 Menschen aus über 1400 deutschen Kommunen am Stadtradeln teil und legten dabei mehr als 115 Millionen Kilometer auf dem Rad zurück. Bei dem Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.Denn: Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer inden Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden!

Die Kommune Volkach hat sich angemeldet und ist dadurch verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs. Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten (Bezeichnung: Offenes Team - Volkach) oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain. Ohne Team zu radeln funktioniert nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit, jedoch schon zwei Personen sind ein Team. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung als Fahrräder gelten.

Weitere Infos unter www.stadtradeln.de; www.stadt-volkach.de oder über den Bereich Stadtmarketing Volkach, Nico Eichelbrönner, eMail: nico.eichelbroenner@volkach.de