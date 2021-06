Vier Kleinunfälle, Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz, ein Diebstahl – das meldet die Kitzinger Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht.

Zweiradfahrer ohne Versicherungsschutz

Mit ungültigen Kennzeichen und ohne Versicherungsschutz war am Mittwochnachmittag ein 21-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 8 unterwegs. Die Polizei stoppte den Fahrer bei Biebelried und stellte fest, dass an dem Zweirad noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2020 angebracht war. Einen neuen Versicherungsvertrag hatte der junge Mann nicht abgeschlossen. Wenig später fiel einer Streife auf der Nordtangente in Kitzingen ein 33-Jähriger mit einem Elektroroller auf, an dem ebenfalls noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen sie wird ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Zwei Auffahrunfälle wegen Unachtsamkeit

Auf der Kitzinger Panzerstraße bremste der Fahrer eines Kastenwagens am Mittwochmittag verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem SUV auf den Transporter auf. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf gut 3000 Euro.

Wegen einer Baustelle bremste der Fahrer eines Transporters mit Anhänger am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße von Kitzingen nach Großlangheim ab. Die hinter ihm folgende Frau in einem Kleinwagen bemerkte das nicht und fuhr auf den Anhänger auf. Dabei löste sich die Deichsel und bohrte sich in das Heck des Transporters. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 2000 Euro.

Diebstahl von einem Rohbau in Bibergau

Einen Diebstahl meldet die Polizei von einer Baustelle in der Effeldorfer Straße in Bibergau. Dort wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Rohbau zwei Leitern, eine Sackkarre und eine Schubkarre entwendet. Der Wert der Gegenstände liegt bei etwa 450 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: 09321/1410 entgegen.