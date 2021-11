Kitzingen vor 57 Minuten

Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter: 24-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwochabend, um 17.35 Uhr, kam es auf der Südbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Wie Polizei mitteilte, befuhr der 28-jährige Fahrer eines VW-Polo die Südbrücke und wollte nach links in die Glauberstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 24-jährigen Mann, der in gleicher Fahrtrichtung auf dem Geh-/Radweg mit seinem E-Scooter unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, der 24-Jährige stürzte auf die Windschutzscheibe des Pkws. Durch den Rettungsdienst wurde er leichtverletzt in ein Kitzinger Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sprung in der Windschutzscheibe. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.