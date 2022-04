Kitzingen vor 30 Minuten

Osterüberraschung für Flüchtlingskinder: Noch Kuchenbäckerinnen und -bäcker gesucht

Es soll ein schöner und sorgenfreier Tag werden für ukrainische Kinder und Mütter, die in den vergangenen Wochen so viel Schlimmes erleben mussten. Umweltreferent Uwe G. Hartmann und Bürgermeisterin Astrid Glos laden am Ostermontag, 18. April, alle Flüchtlingskinder aus der Ukraine und ihre Mütter in die Anlage des Kitzinger Kleintierzuchtvereins am Lerchenbühl ein. "Die Kinder dürfen Osternester suchen und für die Mütter gibt es Kaffee und Kuchen", kündigt Hartmann in einem Presseschreiben der Stadt an.