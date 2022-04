Es soll ein schöner und sorgenfreier Tag werden für ukrainische Kinder und Mütter, die in den vergangenen Wochen viel Schlimmes erleben mussten. Umweltreferent Uwe G. Hartmann und Bürgermeisterin Astrid Glos laden am Ostermontag, 18. April, alle Flüchtlingskinder und ihre Mütter in die Anlage des Kitzinger Kleintierzuchtvereins am Lerchenbühl ein.

Start ist laut Presseschreiben um 14.30 Uhr, wenn Friedenstauben in die Luft steigen. "Die Kinder dürfen Osternester suchen und für die Mütter gibt es Kaffee und Kuchen", kündigt Hartmann an. Mit dem Kaufland und den Bayerischen Staatsgütern, Versuchs- und Bildungszentrum für Geflügel Kitzingen, der Bäckerei Schmitt aus Mainbernheim und der Frischdienst-Molkerei Walther aus Kitzingen hat er Sponsoren gewinnen können. Außerdem gebe es viele private Spender von Kuchen und Spielsachen. Hartmann rechnet mit 150 bis 200 Kindern, die auf die Anlage am Lerchenbühl kommen.