Kitzingen vor 1 Stunde

Online-Konferenz mit Gerhard Waschler

Zu einer Online-Konferenz zum Thema "Schule und Digitalisierung" lädt die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber an diesem Donnerstag, 8. Juli, um 19 Uhr ein. Referent ist laut Mitteilung Prof. Dr. Gerhard Waschler MdL, Bildungspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion. Dorothee Bär MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, wird sich mit einem Videostatement beteiligen. Aus der Praxis berichtet Marco Korn, Schulleiter am Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg und Vorsitzender des AK Schule, Bildung und Sport der CSU Unterfranken. Moderiert wird der Abend von Anja Weisgerber. Anmeldung per E-Mail an: unterfranken@csu-bayern.de erforderlich. Die Zugangsdaten werden rechtzeitig vor der Veranstaltung zugeschickt.