Kitzingen vor 26 Minuten

Oldtimer-Roller angefahren und abgehauen

Am Samstag zwischen 15.45 und 16.50 Uhr kam es in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug die linke Seite eines auf dem Lild-Parkplatz geparkten Oldtimer Piaggio-Rollers. Die Vespa-Cosa 200 fiel laut Polizei dann auf die rechte Seite und wurde beschädigt. Anschließend stellte vermutlich der Unbekannte das Fahrzeug wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro.