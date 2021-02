Der Oberbürgermeister wunderte sich, dass die Grünen die Aussage gemacht haben, man suche in Kitzingen „oft vergeblich einen Parkplatz“, heißt es in einer Stellungnahme der Grünen. Darauf antwortet der Ortsverband der Grünen wie folgt:

"Es ist sicher eine unbestrittene Tatsache, dass es starken Parksuchverkehr in Kitzingen gibt. Die Gründe liegen auf der Hand: Weder kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt, noch gibt es ein sicheres Radwegenetz. Zudem fallen immer mehr Parkplätze weg, ohne dass Alternativen geschaffen werden."

Ortsverbandssprecherin Eva Trapp sagt: „Natürlich wünschen wir Grünen uns eine verkehrsberuhigte Innenstadt und eine deutliche Reduzierung des Pkw-Verkehrs bis hin zum autofreien Stadtkern. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss der Stadtrat den Weg dahin ebnen. Das heißt: Schnellstmöglich Alternativen zum Pkw-Individualverkehr schaffen! Wir halten einen kostengünstigen und gut vertakteten Elektro-Stadtbus, der die Stadtteile anbindet, für zwingend notwendig.“

Bis dieser einsatzbereit sei, sehen die Grünen die Forcierung der Anruf-Sammel-Taxen als Übergangslösung. Zusätzlich könnten ausgewiesene „Kiss & Ride“-Zonen dazu beitragen, die Parkplatznot in den Griff zu kriegen. Wo ein Auto nur kurz hält, blockiert es nicht für Stunden den Parkplatz.

„Besonderes Augenmerk sollte ab sofort auf den Ausbau des Radwegenetzes gelegt werden: Kitzingen braucht ein Fahrradwegesystem und wesentlich mehr sichere Fahrradabstellplätze und E-Bike-Ladestationen. Wir müssen die Verkehrsführung neu denken und Fußgängern und Radfahrern Vorrang gewähren“, so Trapp in der Stellungnahme.

"Wir denken an die Menschen, den Handel und die durch den Parksuchverkehr belastete Umwelt, wenn wir in der aktuellen Situation die vorhandenen Parkplätze erhalten. Es wäre unsozial zu sagen: „Sollen die Menschen doch sehen, wie sie in die Stadt kommen." Es wäre auch unfair dem lokalen Handel gegenüber. Wenn die Menschen keine andere Möglichkeit haben, in die Stadt zu gelangen als mit dem Pkw, dort aber keinen Parkplatz finden, bleiben die Geschäfte auch nach der Corona-Krise leer und werden letzten Endes zur Aufgabe gezwungen.