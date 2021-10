Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Kitzingen zunächst ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Am Unfallort in der Kitzinger Marktstraße stellten die Polizeibeamten fest, dass ein 26-jähriger Mann mit einem Audi beim Ausparken gegen eine dortige Straßenlaterne gefahren war. Glücklicherweise entstand an der Laterne kein Schaden. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeugführers bemerkten die Polizeibeamten drogentypische Anzeichen. Weiterhin ergab eine Überprüfung, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde deshalb laut Polizeibericht unterbunden und der 26-Jährige musste zur Dienststelle nach Kitzingen folgen. Hier wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Drogeneinwirkung.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp