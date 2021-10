Am Freitag gegen 22.10 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Opel die Staatsstraße 2450 von Schwarzach in Richtung Dettelbach. Auf Höhe der dort befindlichen Baustelle kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein Traktor entgegen. Um einen Zusammenstoß in der Engstelle zu verhindern, fuhr die Opel-Fahrerin laut Polizeibericht rückwärts. Dabei übersah sie einen mittlerweile hinter ihr stehenden BMW. Die 18-jährige fuhr auf den BMW auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Schaden von insgesamt etwa 2500 Euro. Der Traktor schwenkte nach dem Ende der Baustelle wieder auf seine Fahrbahnseite ein und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Kitzingen zu wenden, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © dpa