Die Neuwahl der Abteilungsführung stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SV-DJK Sommerach im örtlichen Sportheim. Abteilungsleiter Andreas Dürr eröffnete die Zusammenkunft mit einem Rückblick auf die vergangene Saison, die ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand. Er bedauerte dabei, dass die traditionellen geselligen Veranstaltungen ausnahmslos entfallen mussten, was sich in der finanziellen Bilanz und vor allem hinsichtlich der Jugendarbeit schmerzlich niederschlug. Aktuell wird auch ein Betreuer für das Wintertraining der Minis gesucht. An besonderen Vorfällen erwähnte Dürr einen ärgerlichen Frostschaden sowie den Einbruch in der Tennishütte, der glücklicherweise aufgeklärt werden konnte, sodass der Abteilung kein finanzieller Schaden entstand. Dass Kilian Hartner den Trainerschein erwerben und deshalb auch zwei Trainingsgruppen übernehmen konnte, fand Dürr sehr erfreulich. Dankesworte adressierte der Abteilungsleiter schließlich an seinen Vorgänger Erich Heinlein für die vorbildliche Platzpflege, an Conny Fackelmann für die aufopferungsvolle Betreuung der U 15 sowie an seinen Vater für ungezählte Arbeitsstunden.

Sportwart Christian Hartner zeigte sich in seinem Jahresrückblick erfreut darüber, dass die Punktspiele in diesem Sommer wieder stattfinden konnten. Die vier beteiligten Teams schnitten dabei wie folgt ab: Knaben 15: 3. Platz in der Kreisklasse 1; Herren: 5. Platz in der Kreisklasse 1; Herren 40: 3. Platz in der Kreisklasse 3; Herren 65: 4. Platz in der Bezirksklasse 2. Die Vereinsmeisterschaften entfielen coronabedingt.

In seinem Kassenbericht zeigte sich Kassenwart Carsten Heinlein besorgt wegen der durch die Pandemie ausgebliebenen Einnahmen, zumal die Ausgaben weiterhin anfielen. Abteilungsleiter Andreas Dürr erhofft sich in diesem Zusammenhang eine höhere Förderung durch den Hauptverein, zumal die Quotierung für die einzelnen Abteilungen dort neu geregelt werden soll.

Sehr zügig wurde die Neuwahl der Abteilungsleitung durchgezogen. Außer der nicht mehr angetretenen Vergnügungswartin Heike Prestele, deren Posten vorerst unbesetzt blieb, wurden alle bisherigen Funktionsträger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Abteilungsleiter: Andreas Dürr, stellv. Abteilungsleiterin: Stefanie Hafemann; Sportwart: Christian Hartner; Kassenwart: Carsten Heinlein; Schriftführer: Markus Fackelmann; Beisitzer: Jennifer Engert, Johannes Blaß, Jens Heinlein und Florian Höhn; Pressewart: Winfried Kraus.

In seinem Ausblick auf die kommende Saison gab sich Abteilungsleiter Andreas Dürr vorsichtig optimistisch, dass die geplanten geselligen und sportlichen Veranstaltungen stattfinden können. An die Mitglieder appellierte er, auch künftig bei der Platz- und Hüttenpflege tatkräftig mitzuhelfen und sich bei den diversen Events einzubringen. So stehe demnächst der Rückschnitt der Hecken an der Anlage an.

Von: Winfried Kraus (Pressewart, Tennisabteilung SV-DJK-Sommerach)