Einen neuen Service bieten Dettelbacher Winzerinnen, Winzer und Gastronomen an: Kulinarische Wanderungen durch die Weinberge der Dettelbacher "Picknicksteige".

"Sie gehen einfach wandern und bekommen Ihren vorab bestellten Picknickkorb direkt auf die Route geliefert", heißt es in der Ankündigung der Touristinfo KUK. Alles appetitlich angerichtet in kleinen Einmachgläschen, präsentiert in traditionellen Weinsteigen aus Holz. Im Angebot sind zwei unterschiedliche Brotzeit-Pakete: eine Variation mit Käsesorten, eine mit Wurstspezialitäten. Alles inklusive Brot, Obst, frischem Gemüse und einer Flasche Dettelbacher Wein oder Secco.

Gelaufen werden kann unter anderem auf zwei TraumRunden: Die TraumRunde Dettelbach (circa zehn Kilometer, drei Stunden) steigt kurz an zu einem Ausblick auf die Stadt und das Maintal und führt über einen Wein- und Obstlehrpfad zurück in den Ort. Die längere TraumRunde Dettelbacher Dörfer (circa 15 Kilometer, fünf Stunden) geht über meist urwüchsige Wege durch Weinberge, Obstplantagen und Felder und verbindet die Ortsteile Brück, Neusetz und Neuses am Berg. Alle Wege sind beschildert.

Weitere Informationen zu Preisen, Lieferzeiten sowie Vorschläge für schöne Picknickplätze findet man unter www.dettelbach-entdecken.de