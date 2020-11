Traumhaft wandern kann man auf den 15 TraumRunden im Kitzinger Land, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen. Rechtzeitig für mögliche Herbst- und Winterwanderungen kommt jetzt die aktualisierte Neuauflage heraus. "Die bisherigen TraumRunden-Broschüren sind natürlich nach wie vor gültig, denn an den Wegen hat sich nichts geändert, aber in den letzten Monaten gab es einige Änderungen, die wir unbedingt für den Herbst noch korrigieren wollten", erklärt Koordinatorin Simone Göbel vom Landratsamt. Zum Beispiel haben ein paar Punkte in den Karten nicht ganz gepasst, heißt es weiter in der Mitteilung, auch das Café auf dem Schwanberg hat geschlossen. Auf einigen TraumRunden sind neue Attraktionen hinzugekommen, wie der "terroir f-Punkt" in Rödelsee. Die Texte wurden optimiert und es gibt neues Fotomaterial von den Kommunen.

"Gleichzeitig haben wir die Internetseite auf Vordermann gebracht und Rubriken ergänzt, wie 'Gut gerüstet' für alle, die wissen wollen, an was sie bei einer Wanderung denken müssen," sagt Simone Göbel. Auch eine Seite mit allen Gastronomiebetrieben entlang der Touren habe das Landratsamt eingerichet sowie eine Seite, auf der Anbieter von Picknickkörben- und Rucksäcken vorgestellt werden. "Über dieses Zusatzangebot auf den TraumRunden freuen wir uns sehr, und ich hoffe, dass vielleicht weitere hinzukommen", so Göbel.

Für das nächste Jahr stehen laut der Mitteilung schon einige Ideen und Überlegungen für die TraumRunden im Raum, die über den Winter konkretisiert werden sollen.

Ein Hinweis des Landratsamt für alle Wanderer: Aktuell werden auf einigen TraumRunden Forstarbeiten durchgeführt. Wanderer sollten sich hier an die Hinweisschilder der zuständigen Forstabteilungen halten und Umleitungen nutzen. Die TraumRunde Abtswind ist im Oktober komplett gesperrt, da Arbeiten auf einem Hang notwendig sind. Sobald die Tour wieder wanderbar ist, teilt das Landratsamt dies auf der Internetseite und auf Facebook mit.

Alle TraumRunden zum Download sowie weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.wanderglueck-kitzingerland.de oder auf facebook/TraumRunden - Wanderglück im Kitzinger Land.