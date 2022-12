Gülletank gestohlen: In der Tatzeit vom 29.12.2022, 10:00 Uhr, bis 30.12.2022, 11:30 Uhr, wurde an einer Pferdekoppel in Nenzenheim (Kreis Kitzingen) ein einachsiger Gülletank entwendet. Dieser war zu einem Wassertank für die Pferdekoppel umgebaut worden.

Der Anhänger befand sich zum Tatzeitpunkt außerhalb der Umfriedung und wurde vermutlich mit einem Ackerschlepper/Bulldog oder ähnlicher Gerätschaft abtransportiert. Der Beuteschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf circa 3500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.