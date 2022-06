"Wir sind der Naturpark Steigerwald" – unter diesem Motto lädt der Naturpark Steigerwald zusammen mit Vereinen, Gemeinden und Partnern am Sonntag, 19. Juni, zum Naturpark-Tag ein. Im ganzen Naturparkgebiet finden Führungen, Wanderungen, Radtouren und Naturerlebnisveranstaltungen statt und zeigen die vielen Facetten des Steigerwalds. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Naturparks Steigerwald e. V. entnommen

Angeboten werden quer durch den Steigerwald zum Beispiel eine Pilgerwanderung auf den großen Knetzberg, eine Führung in den Spitalgrund bei Michelau im Steigerwald, eine Führung mit dem Förster zu den Auswirkungen des Klimawandels in Ebrach, ein Besuch im Kräutergarten Vestenbergsgreuth, eine Spurensuche der Wildkatze bei Neustadt/Aisch, eine Besichtigung der Burgruine Scharfeneck in Oberscheinfeld oder eine Führung in Hüttenheim, bei der Kräuter auf Wein treffen.

Auch die Naturpark-Ranger sind mit dabei und bieten einen Spaziergang auf dem Naturerlebnisweg durch den struktur- und artenreichen Mittelwald bei Iphofen an. Treffpunkt zu dieser Führung ist um 14 Uhr am Mittelwald-Informationspavillon in Iphofen. Hier findet zunächst eine offizielle Begrüßung und Vorstellung des Naturpark-Tages statt, bevor Rangerin Liliane die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf den etwa drei Kilometer langen Naturerlebnisweg „Mittelwald“ nimmt.

Für einen Großteil der Veranstaltungen ist eine Anmeldung beim jeweiligen Anbieter erforderlich. Eine Übersicht über alle Angebote am Naturpark-Tag sowie Informationen zur Anmeldung findet man unter www.steigerwald-naturpark.de/naturparktag.